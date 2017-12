Norsk skøytenedtur i Salt Lake City

Lorentzen ble bare nummer 11 på 500 meter og mistet ledelsen i verdenscupen sammenlagt. Med 34,44 var han 29 hundredels sekund bak den canadiske vinneren Alex Boisvert-Lacroix.

Ronald Mulder fra Nederland ble nummer tre og passerte Lorentzen i verdenscupsammendraget etter halvgått sesong.

Lorentzen vant to av de fem tidligere 500-meterløpene i verdenscupen, men fredag endte han for første gang utenfor topp ti. Et lite feilskjær i første sving ødela for ham.

Lagtemposkuffelse

Norges lagtempolag gikk i siste par og jaget en ny god plassering, men ble bare nummer seks. Sverre Lunde Pedersen, Simen Spieler Nilsen, Allan Dahl Johansson og Håvard Bøkko slo Sør-Korea i samløp, men kom til kort mot fem tidligere oppnådde tider.

Canadas kvartett vant på 3.36,44, som var nesten tre sekunder bedre enn tiden de norske greide.

Tross den skuffelsen beholder Norge ledelsen i verdenscupen i lagtempo etter tre av fire løp. Annen- og tredjeplass i de to første lagtempoløpene sørger for det.

Verdensrekord

På kvinnenes 500 meter ble Hege Bøkko nummer 14.

Japans lagtempolag for kvinner har vunnet alle de tre konkurransene som er avviklet så langt og knuste fredag verdensrekorden med 2.50,87.

Norge deltar ikke i lagtempo for kvinner.

