Angels sikret seg Ohtani

Major League-klubbene har ligget langflate etter den 23-årige japaneren, som tar steget over Stillehavet til verdens beste liga etter fire suksessrike sesonger med Hokkaido Nippon-Ham Fighters.

Ohtani er unik ved at han holder skyhøyt nivå både som kaster og som slagmann, slik legenden Babe Ruth gjorde for nærmere 100 år siden. Han har gjort det klart at laget han skal spille for må la ham både kaste og slå.

Utsiling

Etter å ha fått tilbud fra omtrent samtlige lag informerte Ohtani forrige uke de fleste av dem om at de var ute av dansen. Han var i personlige møter med de sju gjenværende lagene, og fredag falt valget på Angels.

– Etter en grundig og detaljert prosess har Shohei Ohtani i dag tidlig besluttet å signere for Los Angeles Angels. Han er smigret og ydmyk ved tanken på at så mange lag ønsket ham i laget, sa spillerens agent Nez Balelo i en uttalelse.

Kjemi

– Det viktigste for ham var ikke å spille i en stor by, i en spesiell tidssone eller en spesiell liga, men at han følte at kjemien stemte med Angels. Han ser det som det beste miljøet å utvikle seg videre og nå sine karrieremål.

De fleste japanske spillere får ikke reise til USA så tidlig, men Ohtani har alltid hatt Major League som sitt mål. Han signerte proffkontrakt i Japan først etter at Hokkaido-laget lovet å hjelpe ham å nå det målet og lovet å slippe ham så snart han var klar.

