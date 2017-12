Wembley overtar Brussels EM-kamper i 2020

Brussel ble i sin tid tildelt tre gruppekamper og en åttedelsfinale i mesterskapet som i sitt 60-årsjubileum skal avvikles i 12 byer i like mange land over hele Europa.

Imidlertid ble arbeidene med den nye arenaen i Belgias hovedstad kraftig forsinket, og etter at den siste UEFA-fristen ble overskredet ble byen torsdag fratatt sine EM-kamper.

Svensk skuffelse

Sverige (Solna), Wales (Cardiff) og England (Wembley i London) hadde alle meldt seg klare til å overta Brussel-kampene. I stedet for å beholde de opprinnelige 13 spillestedene, besluttet UEFA-styret å gi kampene til London. Wembley ble allerede i 2014 utpekt som arena for semifinaler og finale i sluttspillet.

– Dette var synd. Vi ville svært gjerne ha arrangert EM-kamper på hjemmebane. Årsaken til at det ble London er først og fremst økonomisk. Wembley har plass til flere tilskuere enn Friends Arena, sier Sveriges fotballpresident Karl-Erik Nilsson i en kommentar.

UEFA-styret bestemte torsdag også at åpningskampen i sluttspillet skal spilles på Stadio Olimpico i Roma. Ved trekning ble det bestemt hvilke byer som skal avvikle kamper i samme gruppe.

Disse deler grupper

Gruppe A: Roma og Baku.

Gruppe B: Amsterdam og Bucuresti.

Gruppe C: St. Petersburg og København.

Gruppe D: London og Glasgow.

Gruppe E: Bilbao og Dublin.

Gruppe F: München og Budapest.

Hvert kvalifiserte vertsland får spille minst to gruppekamper i eget land. Det betyr for eksempel at Dersom Danmark og Russland begge kvalifiserer seg til sluttspillet, havner de sammen i gruppe C.

Øvrige land som havner i samme gruppe om begge kvalifiserer seg er Italia og Aserbajdsjan (A), Nederland og Romania (B), England og Skottland (D), Spania og Irland (E), Tyskland og Ungarn (F).

