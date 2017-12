Høgli ble hyllet av supporterne

– Det var litt tøffere enn jeg hadde trodd. Det er jo sinnssykt. Jeg er evig takknemlig, sa en preget Høgli til Eurosport.no.

– Det er alltid spesielt å forlate en klubb, spesielt en klubb man er blitt veldig glad i og har et veldig sterkt forhold til. Det blir merkelig, men det er en tid for alt. Jeg tror det er et greit tidspunkt å gjøre det.

Høgli skulle egentlig gi seg i FCK sist sommer, men sa ja til å hjelpe klubben da den ble rammet av skader. Så ble han selv strekkskadd og kunne ikke spille da behovet var som størst.

Trener Ståle Solbakken roser Høgli for oppførselen både på og utenfor banen.

– Han er en populær mann og fikk en velfortjent avskjed med fansen. han er blitt en kultfigur fordi han er litt atypisk som fotballspiller med tanke på hvilke saker han engasjerer seg for. Han gjør en god figur på Twitter, skjønner jeg, han kaster seg inn i politiske kampsaker, sa Solbakken til Eurosport.

Høgli reiser nå hjem til Norge, og han skal neste år spille for Tromsø.

– Formen skal bli god til mars, lovet han.

