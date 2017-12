Cubansk trestegstjerne ble portugiser

Det meldte han selv torsdag. Han flyttet til Portugal i april.

24-åringen har personlig rekord på 18,08 og vant VM-sølv både i 2013 og 2015. Han kan ikke delta for Portugal i EM, VM eller OL før IAAF opphever sitt midlertidige forbud mot nasjonsbytte, noe som skal diskuteres under et møte i mars.

– Disse tingene er ikke opp til meg. Det internasjonale forbundet må treffe de vedtak som føles passende, sa Pichardo under en pressekonferanse på Estádio da Luz i Lisboa.

– Jeg er iallfall rede til å representere landet mitt, og nå er det Portugal.

