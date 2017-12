Stjernevenninner med kurs for nytt VM-show

Begge vant verdensmesterskapet i 2015 (Danmark). Fire år før ble det også VM-tittel på Oftedal. Tirsdag slo Norge Polen i VM og sikret plassen i 1/8-finalen før de to siste kampene mot Tsjekkia og Sverige.

Det klikket dem imellom da de var ungjenter og i starten av håndballivet. Nå bor de langt unna og uten kjæreste i Györ. Derfor blir vennskapet ekstra tett.

– Vi har vært bestevenner i ti år, sier Mørk til NTB.

– Hva er det beste med Stine?

– Hun ler alltid av det du sier. Latteren sitter løst. Stine er en veldig lett person å være med.

I sommer flyttet Oftedal fra Paris og søsteren Hanna til Ungarn. En helt ny hverdag åpenbarte seg for landslagskapteinen, men i Györ ventet det nærmeste du kan komme en søster.

Farvel

Nå bor de rett ved hverandre, og veien til middagsbordet er kort.

– Det er veldig godt å ha henne her uten tvil. Det er jo slik at det «årner seg alltid». Du finner alltid noen å være sammen med, men når du er så sikker på at det er en du går så godt sammen med, så er jo det en ekstra trygghet når du kommer til et nytt sted, sier Oftedal til NTB.

– Hun er veldig viktig for meg, og vi står veldig tett.

– Noras beste egenskaper?

– Hun er veldig omtenksom på dem som er nær henne. Hun er morsom. Det er liv og moro å være med henne, og så er hun bestemt, sier Oftedal.

Samme gate

Oftedal og Mørk har spilt sammen på kretslag, landslag og delt klasserom på videregående skole.

Men på samme klubbadresse endte de først for fem måneder siden.

Der jobber de hver dag for å oppnå det Györ-laget egentlig lever og ånder for: Seier i Champions League. Det har klubben klart flere ganger, senest i mai.

Norge har åpnet VM med seirer over Ungarn, Argentina og Polen.

