Putin stempler OL-utestengelsen som «politisk iscenesatt»

Putins første uttalelser om OL-utestengelsen kom da han onsdag ettermiddag holdt en tale på et bilproduksjonsanlegg i Nizjnij Novgorod.

– Dette virker så absolutt å være iscenesatt og en politisk motivert avgjørelse. Vi kan alle se det. For meg er det ingen tvil, sa Russlands mektige president.

Han gjentok at landet ikke har hatt et statlig styrt dopingregime. Russiske myndigheter er anklaget for å ha hjulpet til med å gjennomføre jukset under Sotsji-OL på hjemmebane i 2014.

Putin la onsdag til at det ikke er aktuelt å nekte russiske utøvere å delta vinterlekene i Pyeongchang under nøytralt flagg.

– Vi kommer definitivt ikke til å erklære noen boikott. Vi vil ikke hindre noen i å konkurrere, dersom de ønsker å delta, sa Putin, som i den samme talen annonserte at han stiller til gjenvalg som russisk president.

Tirsdag besluttet styret i Den internasjonale olympiske komité (IOC) å utestenge Russland som nasjon fra lekene i Sør-Korea som straff for landets omfattende dopingprogram. Samtidig åpnes det for at russiske utøvere kan delta under nøytralt flagg.

Trenger svar

I forkant av tirsdagens IOC-avgjørelse ble det spekulert i at en eventuell utestengelse kunne utløse en russisk boikott av de kommende vinterlekene. Slik blir det ikke.

Tidligere onsdag opplyste en talsmann for Russlands president at Putin og Kreml ville trenge tid før de kommenterte IOCs beslutning.

– Vi trenger tid til å legge følelsene til side og gjøre en seriøs analyse av dommen før vi bestemmer oss for hva vi skal gjøre. Vi trenger å få noen svar fra IOC, het det fra talsmannen Dimitrij Peskov.

Utestengt på livstid

Han ble også utfordret på hva som vil skje med de russiske lederne som også er utestengt fra OL. Spørsmålet var om de vil bli straffet og sparket.

– Det er ikke en prioritet. Det viktigste er å beskytte interessene til våre utøvere, sa Peskov.

I tirsdagens styrebeslutning fra IOC heter det at enhver russisk idrettsleder som var involvert i Sotsji-lekene vil bli nektet akkreditering til Pyeongchang-OL. Det samme gjelder samtlige ansatte i det russiske idrettsdepartementet.

Russlands mektige visestatsminister Vitalij Mutko, som var idrettsminister under Sotsji-lekene, er i tillegg utestengt fra OL på livstid. Det samme er hans daværende nestkommanderende Jurij Nagornykh.

