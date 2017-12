Porto gjorde jobben da Leipzig røk ut av mesterligaen

Álvaro Negredo sluknet det tyske håpet tidlig ved å sette en straffe i mål for Besiktas etter ti minutter. Det var hans første mesterligamål på over fire år. Timo Werner hadde en ball inne for vertene, men målet ble korrekt annullert for offside.

Laget måtte unnvære svenske Emil Forsberg som var ute med skade. Svensken, som har vært svært så nyttig for det tyske laget i mesterligaen, var sterkt savnet.

Uansett hva Leipzig hadde gjort, var det beste utfallet europaligakvalifisering. Derfor ble det også litt ampert. Mot slutten av kampen ble Stefan Ilsanker utvist etter ufin takling.

Naby Keita utlignet til 1-1 før Anderson Talisca satte inn 2-1. Besiktas vant gruppen foran Porto.

Det skjedde derimot mye mer i den andre kampen i gruppen da Porto tok imot Monaco. Vicent Aboubakar hadde sendt hjemmelaget i føringen etter ni minutter og doblet ledelsen etter 33.

Etter 38 minutter felte Portos Felipe og Monacos Rachid Ghezzal. De to endte opp i et heftig klammeri og fikk hver sin tidlige dusj. Dommeren ga begge rødt kort etter å ha diskutert situasjonen med sine assistenter.

Mot slutten av 1. omgang økte Yacine Brahimi ledelsen til 3-0. Laget fra fyrstedømmet reduserte ved Kamil Glik fra ellevemeteren etter 61 minutter, men bare fire minutter senere hadde Alex Telles igjen sendt vertene foran med tre mål.

Radamel Falcao pyntet på resultatet til 2-4 tolv minutter før slutt, men Tiqunho sendte portugiserne opp i ny tre måls ledelse ti minutter senere. Flere scoringer ble det ikke.

