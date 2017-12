Leipzig trenger hjelp fra Monaco

– Så lenge det er en realistisk sjanse vil vi gjøre alt vi kan. Vi har fortsatt trua, sier Leipzig-spiss Timo Werner.

Han er smertelig klar over at de trenger hjelp fra gruppens jumbolag Monaco for å ha håp om avansement.

Leipzig møter i den siste gruppespillkampen Besiktas. Den tyske klubben er avhengig av å få med seg noe fra kampen, helst tre poeng, for å ha mulighet til å ta seg videre til utslagsrunden.

Leipzig og Porto ligger begge med sju poeng før den siste kampen, men Porto er foran på innbyrdes oppgjør. Dermed er Porto videre dersom de vinner mot Monaco eller får like mange poeng som Leipzig tar i sin kamp mot Besiktas.

Werners lag må altså ta flere poeng mot Besiktas enn Porto klarer mot Monaco.

Linket til Real Madrid

– Dette er vår sjans til å komme videre i turneringen, å få spille mot lag som Barcelona, Manchester United eller Real Madrid. Vi må bare slå Besiktas og håpe Monaco får med seg noe mot Porto, sier Werner.

Monaco, som har til gode å vinne i gruppe G er allerede utslått. Med to poeng er muligheten for avansement borte før siste kamp.

Werner, som scoret tre mål for Tyskland under sommerens prøve-VM, er ryktet til større klubber etter at han satte 21 baller i nettet i fjorårssesongen. Så langt i år har han elleve nettkjenninger og tre målgivende.

Dette har blant annet ført til rykter om at Real Madrid ønsker å signere tyskeren.

– Han skal ingen steder

– Jeg har kontrakt med Leipzig, så får vi se hva framtiden bringer, sier Werner.

Men klubbens sportsdirektør Ralf Ragnick insisterer på at tyskeren ikke skal dra noen steder.

– Ikke denne vinteren, eller til sommeren, sier Rangnick som forsøker å få Werner til å forlenge kontrakten med sin tyske klubb.

Men først skal det avgjøres hvem som tar seg videre i mesterligaens gruppe E. Enten Porto eller Leipzig slår følge med Besiktas til utslagsrundene.

(©NTB)