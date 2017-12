Chelsea-sjefen fikk bot

Englands fotballforbund (FA) har besluttet å ilegge Conte en bot på 8000 pund, tilsvarende snaue 90.000 kroner, for episoden. Det melder Sky Sports.

Italieneren ble sendt på tribunen for å ha skjelt ut kamplederne på Stamford Bridge.

– Det er riktig å be om unnskyldning for det som skjedde under kampen. Jeg ba begge om unnskyldning, sa Conte etterpå.

Han har besluttet å godta straffen.

