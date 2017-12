Vrien oppgave for Robben og Co.

I det omvendte møtet i gruppespillet vant det franske laget 3-0, en kamp som kostet daværende Bayern München-trener Carlo Ancelotti jobben. Nå er det Jupp Heynckes som styrer skuta og som skal gjøre et forsøk på å snappe gruppeseieren fra sine franske rivaler.

På det tidspunktet lå også laget fem poeng bak serielederen i Tyskland, men med 72 år gamle Heynckes bak roret har klubben funnet tilbake til god gammel form.

Det er blitt kun ett tap på de siste elleve kampene, og Bayern leder nå Bundesliga med seks poeng og har sikret seg avansement til utslagsrundene i mesterligaen. Men trolig blir tyskerne nummer to i gruppe B ettersom de må vinne med fire mål.

– La oss være realistiske, det handler ikke om å vinne gruppa, men prestisje, sier Heynckes.

Det har selvsagt Heynckes rett i. Bayern München er allerede sikret minimum 2.-plass, og det betyr at de uansett resultat er videre til åttedelsfinalene.

Risikerer ingenting

Et vanskelig utgangspunkt blir ikke lettere av at Arjen Robben og Juan Bernat sto over mandagens trening og er usikre kort før storkampen i München.

Robben har nylig kommet tilbake etter en muskelskade, og Bayern-trener Jupp Heynckes har nylig sagt at han ikke vil risikere noen ting med Robben. Også Manuel Neuer og Thiago er utilgjengelige på grunn av skader.

Men ingenting er umulig, og Heynckes vet hva mesterligaen dreier seg om, han har tross alt vunnet turneringen to ganger tidligere. Først med Real Madrid i 1997/98, så med Bayern München i 2013. Året før ble det tap mot Chelsea i finalen.

Tirsdag er neste steg mot en ny finale for Bayern, da står PSG med sin fryktede angrepsrekke bestående av Neymar, Kylian Mbappé og Edinson Cavani på andre siden av banen. Men det skremmer ikke det tyske laget, som virker fulle av selvtillit før storoppgjøret på Allianz Arena.

– Vi er bedre enn PSG

– Selvsagt vil vi ha revansje. Det blir vanskelig å vinne gruppa, men vi skal vise at den første kampen kun var en glipp. Vi vil vise en annen side av oss selv enn hva vi gjorde i det første oppgjøret, sier tyskernes keeper Sven Ulreich.

Tyskernes fremste angrepsvåpen Robert Lewandowski sier det like klart:

– Vi skal vise at vi er bedre enn PSG.

Bayern München kommer fra 3-1-seier mot Hanover, mens PSG kommer fra 1-2-tap mot Strasbourg i fransk League 1.

Heynckes sa etter kampen at han var optimistisk med tanke på lagets kommende kamper. Han gledet seg ekstra over at Thomas Mueller og Franck Ribéry er tilbake etter skadeavbrekk og at Kingsley Coman ser ut til å ha funnet toppformen.

Muller selv sier han er glad for å være tilbake, men at han ser rom for forbedring når det kommer til å finne veien til nettet. Og det er en egenskap det kan være kjekt å ha når man må vinne med fire mot PSG.

