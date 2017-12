Lunde flyr høyt i VM, Norge lekte med Polen

Veterankeeperen hadde 45 i redningsprosent i 1.-omgangen som endte 18-11.

Den forløp uten norske problemer. I løpet av bare noen få minutter sto det 4-1, og polakkene kom seg aldri helt opp i stående etter det.

Lunde var strålende mot Ungarn og meget god også mot Argentina.

Norge leverte en meget solid kamp, og en nøkkelspiller som Veronica Kristiansen skjøt seg inn i VM med tre kjappe mål etter en variabel start. Hun stoppet på seks scoringer.

Amanda Kurtovic fikk også luftet seg litt og viste form i likhet med Sanna Solberg. Stine Skogrand har vært god hele veien hittil og var det også mot Polen.

Ikke igjen

Norge løp Polen fullstendig i senk. Lunde hadde flere direkte målgivende pasninger. Hun spilte 45 minutter før Kari Aalvik Grimsbø gjorde et svært positivt innhopp.

Etter forfallene fra Heidi Løke og Emilie Hegh Arntzen fikk polakkene et lite håp om en sensasjon.

Dagen startet med at Løke og Arntzen droppet treningen etter en natt med magesjau. Som ventet ble de heller ikke klarert fort spill til kampen åtte-ni timer senere.

Det ligger an til at begge to er tilgjengelige for oppgjøret mot Tsjekkia torsdag.

Løke har scoret på alle sine ti avslutninger så langt i VM.

28

Norge tangerte tirsdag også rekorden i antall kamper (28) på rad uten tap. Det klarte håndballjentene også to ganger under Marit Breivik (2004-05 og 2008-09).

I den siste gruppekampen møter Norge Sverige (fredag).

Til 1/8-finalen forflytter Norge seg noen timers biltur nordover og havner i Leipzig. Der skal det også spilles kvartfinaler.

Russland og Romania er lagene å se virkelig opp for i VM. Likevel: Favorittstempelet henger tungt over Norge.

Blir det gull nummer sju på ti forsøk under landslagssjef Thorir Hergeirsson?

