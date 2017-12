Bragdgullet til Sarah Sjöström

Svenska Dagbladets Bragdgull er delt ut siden 1925, og Sjöström fikk årets pris fordi hun tok tre gull, ett sølv og én bronse under årets VM.

I tillegg satte hun fire verdensrekorder og vant verdenscupen sammenlagt.

For at man kan vinne denne tittelen to ganger, må utøveren anses for å være i særklasse. Det Sarah Sjöström klarte under årets langbane-VM i Budapest ble ansett for å være nettopp det – i særklasse.

– Dette har vært et helt vilt år, det beste hittil i min karriere. Det kjennes helt sykt ut etter som det var OL i sesongen før, sa 24-åringen.

Sarah Sjöström vant Sveriges mest prestisjefylte idrettspris første gang i 2015.

Kun tre svensker har tatt Bragdgullet to ganger tidligere. Da snakker vi om tennisspilleren Björn Borg og alpinistene Anja Pärson og Ingemar Stenmark.

Golfspilleren Henrik Stenson vant Bragdgullet i 2016.

