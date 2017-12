Hammerseng-Edin: – Drømmestart for Norge

Hammerseng er med som en nøkkelspiller i TV 2-teamet og har et tett program i Tyskland.

Hun er en av tidenes beste norske utespillere og spilte for Norge i perioden 2000–2010. Gjøvik-jenta vant tre EM- og et OL-gull.

– Jeg synes det ser veldig solid ut av det norske laget. Jeg føler meg veldig trygg på det de leverer. De har egentlig fått en drømmeåpning, sier Hammerseng-Edin til NTB.

– Så ser jeg at det selvfølgelig er andre lag som er gode. Russland er for eksempel sterke. Det er også noen andre nasjoner som på en god dag og hvis Norge slipper seg ned kan slå Norge.

– Jeg holder fortsatt Norge som klar favoritt i VM.

Norge spiller videre i VM mot Polen tirsdag. så venter Tsjekkia (torsdag) og Sverige (fredag).

TV 2 hadde over 1 million seere som makstall i kampen mot Argentina søndag.

Eksponert

Sammen med Julie Strømsvåg er hun i TV-ruta både før, under og etter VM-kampene og i oppsnakket på pressetreff og i hallen.

Hammerseng føler ikke det store suget etter å være med igjen ute på banen. – Nei, det er litt også en lettelse å være ferdig med det. Jeg vet hvilket press mange legger på dette laget, sier Hammerseng-Edin.

– Det er mer slik at jeg tar innover meg at jeg har vært med på dette før, og at det er noe jeg er stolt av.

Hammerseng-Edin ga seg som aktiv i Larvik etter sist sesong.

Da NTB i 2015 spurte 50 norske og utenlandske eksperter om tidenes beste norske kvinnelige håndballspiller kom hun inn som nummer tre bak Cecilie Leganger og Kjersti Grini.

