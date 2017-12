Nok et sent mål reddet Manchester City 

West Ham, som har sluppet inn flest mål i den engelske toppdivisjonen så langt denne sesongen, møtte søndag laget som har scoret desidert flest. Dermed lå forholdene til rette for en storseier til serielederne, men slik skulle det ikke gå.

Faktisk var det bortelaget som sjokkerte i første omgangs siste minutt. På en av sine få visitter foran Ederson i City-buret stanget Angelo Ogbonna ballen i mål etter en corner. Innlegget fikk han av Aaron Cresswell.

Dermed gikk lagene til pause med en smått sjokkerende West-Ham-ledelse etter at Manchester City hadde presset voldsomt på gjennom store deler av omgangen.

Snudde kampen

I annen omgang fortsatte hjemmelaget å kjøre på for en utligning, og fikk betalt tolv minutter etter pause.

Gabriel Jesus slo ballen inn foran mål. Nicolás Otamendi kom skliende og satte inn utligningen. Kula gikk riktignok innom Declan Rice, men City-stopperen får nok kreditert målet. Det var i så fall hans tredje nettkjenning denne sesongen.

West Ham brukte nesten all tid i annen omgang til å ligge i forsvar, og det ble vanskelig å trenge seg gjennom. Og da det så ut som det skulle gå mot poengdeling, ble City reddet av nok et sent mål. Denne gangen var det David Silva som sørget for tre poeng for Pep Guardiolas mannskap.

Dette var tredje kamp på rad City vant 2-1 etter en sen scoring fra de lyseblå.

City-kapteinen kom på løp i feltet, noe Kevin de Bruyne fikk med seg. Han la inn foran mål, Silva hoppet opp og fikk dunket ballen i mål på akrobatisk vis.

Moyes uten seier

West Ham kom til både en og to farligheter i annen omgang, men det ble med Ogbonnas mål. Dermed ble det heller ikke seier i det fjerde forsøket til West Ham-manager David Moyes, som tok over etter at Slaven Bilic fikk sparken for en knapp måned siden.

De tre første kampene ga én uavgjort og to tap, mens det søndag ble 1-2-tap mot de suverene serielederne.

Med seieren leder City igjen Premier League med åtte poeng foran byrival og serietoer United. De to lagene møtes i neste runde på Old Trafford, mens West Ham tar turen til Stamford Bridge og serietreer Chelsea.

Mens Manchester City befestet serieledelsen, falt West Ham ned til nest sisteplass med sine 10 poeng.

