Kippe matchvinner da Lillestrøm vant cupfinalen

Superveteranen, som fyller 40 år neste måned, blødde bokstavelig talt for drakta. To ganger i finalen lå han nede etter å ha fått smeller i hodet. I begynnelsen av annen omgang måtte han bandasjeres etter å ha pådratt seg et kutt, men snakk om å gå av var det ikke.

I det 58. minutt fikk han i stedet gå opp helt alene i 5-meteren på et hjørnespark fra Simen Rafn og nikket inn 3-1-målet som lot til å punktere kampen. Dramaet skulle likevel leve videre, for seks minutter senere ble Kippe ufrivillig målscorer også for Sarpsborg da Kristoffer Zachariassens avslutningsforsøk traff ham og spratt forbi keeper.

De ti siste minuttene måtte Arnold Origi gjøre tre kjemperedninger på avslutninger fra Joackim Jørgensen og to ganger fra innbytter Jonas Lindberg. Zachariassen skjøt rett utenfor på overtid, men til slutt ble det seier for 100-årsjubilanten Lillestrøm over bronsevinner Sarpsborg, og Kippe fikk løfte pokalen da klubben tok sin første tittel på ti år.

Han er den eneste av årets cupmestere som var med også i finaleseieren i 2007. Da Lillestrøm avsluttet jubileumsåret med en tittel var det som det bør at spilleren som har vært med i "hundre år" ble matchvinner.

Sjokkåpning

Lillestrøm overrasket med høyt press fra start og sjokkerte finalefavoritten. Et offsidemål etter 72 sekunder ga Lillestrøm ledelsen, og før det var spilt 11 minutter sto det 2-0. Svake klareringer av Sarpsborgs venstrekant Kristoffer Zachariassen lå bak begge målene.

Kampen var så vidt blåst i gang da Rafn driblet et par spillere og la inn fra venstre. Zachariassen så ut til å ha god tid til å klarere, men ballen gikk rett i Erling Knudtzon og spratt til Simen Kind Bendiksen, som fra spiss vinkel knallet den i lengste hjørne.

Bendiksen dro nytte av klar offsideposisjon da ballen traff Knudtzon, og målet skulle ikke vært godkjent.

Det hjalp ikke Sarpsborg, som fikk en ny smell i det 11. minutt, igjen etter at ballen traff Knudtzon. Ifeanyi Mathews skudd i returrommet traff lagkameraten. Zachariassen nådde den først, men klarerte svakt ut til siden. Der sto høyreback Mats Haakenstad, som og smelte ballen i lengste hjørne.

Knudtzon hadde en stor sjanse til å punktere kampen etter et drøyt kvarter, men hans skudd på innlegg fra Mikalsen gikk rett på keeper fra kort hold.

Ny spenning

Sarpsborg var rystet, men samlet seg og overtok etter hvert initiativet i kampen. Vel halvveis i omgangen skapte Patrick Mortensen ny spenning da han satte inn reduseringen. Ole Jørgen Halvorsen fikk mye rom å gå i og prøvde seg med et skudd. Det endret retning på LSK-kaptein Frode Kippe og havnet på foten til spissen foran mål.

To minutter senere burde det stått 2-2 etter en forsvarsfeil av Marius Amundsen. Han ble overrumplet av Krépin Diatta, som falt før han fikk avsluttet og ropte forgjeves på straffespark. Faren var ikke over, og LSK-spillere måtte blokkere avslutninger fra Mortensen og Zachariassen.

Bluss på LSK-tribunen røykla deler av banen ved starten av 2. omgang, men fyrverkeriet fra første omgang ble ikke gjentatt. LSK startet best også etter pause, og total markeringssvikt ga Kippe sjansen til å gi "Kanarifuglene" forspranget de trengte.

Samarbeidsklubben Sarpsborg 08, som ble stiftet året etter forrige cupgull, må fortsatt vente på sin første tittel, og byens første cupseier siden Sparta vant i 1952.

