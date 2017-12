Hoppsjefen forbannet etter publikumsfiasko

Sportssjef Clas Brede Bråthen var mektig oppgitt da han snakket med NTB søndag.

– Når man relaterer det til likestilling og det er snakk om ei jente skal få hoppe skiflyging eller ikke, er det et brennende engasjement og sosiale medier eksploderer. Tilsynelatende tusenvis av mennesker er glade i skihopping og jentedelen av det, men det er engasjementet er verdt null for oss som står i krigen hver dag når de ikke gidder å møte opp i bakken engang, sukket hoppsjefen.

Under søndagens superfinale var det så vidt tilskuertallet bikket 100 i finværet i OL-anlegget. For aller første gang har hoppjentene fått sin egen sammenlagtturnering i verdenscupen.

Fryktet at det skulle bli sånn

Bråthen har følgende beskjed til dem som jevnlig synger ut i sosiale medier:

– Sporten har stor anerkjennelse og publikum på TV-skjermen internasjonalt. Vi må glede oss over dem der ute i den store verden. Det liksom-engasjementet jeg opplever innimellom via sosiale medier er null verdt når vi jobber knallhardt for å få hoppjentene i den posisjonen de fortjener i vår idrett. Jeg har mer respekt for dem som kanskje har et annet syn på når jentene skal opp i storbakkene enn oss i Norge, enn dem som bare hamrer løs på tastaturene sine i sofakroken og er æresmedlemmer i de snurtes forbund, sa Bråthen.

Verken fredag, lørdag eller søndag ble det noen publikumsfest da jentenes skrev hopphistorie.

– Dessverre var det sånn at man kunne frykte at det ble sånn, basert på hva vi har opplevd tidligere Men sportslig har dette vært en fantastisk arrangement. Alt har gått på skinner og prestasjonene har vært fantastiske. Arrangøren har gjort en kjempejobb. Det er synd at engasjementet for damehopp er størst på sosiale medier her hjemme. Hvorfor er de ikke her i bakken for å se Maren Lundby kjempe om sammenlagtseieren, undret sportssjef Bråthen.

Håper på japanske forhold

Han håper vi snart får japanske forhold i Norge.

– Det gleder meg når jeg snakker med de japanske trenerne og de er store av begeistring. Finske Janne Väätäinen forteller at Sara Takanashi er en av de største idrettsstjernene i et land som Japan. Det sier litt om hva slags gjennomslagskraft vår idrett har i et land som vel har en fire-fem byer som har flere innbyggere enn vi har i hele Norge, sa Bråthen.

Silje Opseth endte på 19.-plass i sammendraget.

– Det er litt skuffende for det er ikke kjempemange her. Jeg skulle likt å se dette flotte anlegget litt fullere av folk. Vi må bare hoppe bedre på ski, så kommer det kanskje flere etter hvert her hjemme også, sa Hønefoss-jenta.

