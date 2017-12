Norske skiskytterprofiler føler med russiske rivaler

Kommende tirsdag møtes styret i Den internasjonale olympiske komité (IOC) for å ta stilling til om Russland skal utestenges som nasjon fra de kommende vinterlekene i sørkoreanske Pyeongchang.

Til grunn for diskusjonen ligger McLaren-rapportens opplysninger om organisert, statsstøttet juks med dopingprøver i forbindelse med Sotsji-OL i 2014.

Den siste tiden er flere titalls russiske utøvere utestengt fra alle framtidige OL som følge av avsløringene, samtidig som muligheten for kollektiv startnekt i Pyeongchang henger over hodet på landets OL-håp.

Bevis må på bordet

IOC har vært tilbakeholdne med å avsløre detaljer rundt bevismaterialet som foreligger i saken. Det har blant annet ført til at flere internasjonale særforbund har nølt med å utestenge aktuelle utøvere fra verdenscuprenn.

Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø og Emil Hegle Svendsen er alle tydelige på at bevismaterialet som ligger til grunn for en eventuell utestengelse må komme på bordet i kjølvannet av tirsdagens beslutning.

– Det er selvfølgelig kjempeviktig. Hvis ikke blir det bare spekulasjoner, og rykter kan ofte gi en annen sannhet enn den som er. Hvis de blir utestengt, håper jeg alt kommer på bordet, og det blir en åpenhet rundt det, sier Thingnes Bø til NTB.

Emil Hegle Svendsen mener det er uholdbart å utestenge «på bakgrunn av rykter».

– Det er litt sånn det framstår nå. Får man fakta på bordet og bevisene fram i lyset, er det absolutt å foretrekke, sier trønderen.

– Det er en veldig vanskelig situasjon, og det er også veldig vanskelig for oss utøvere å vite hva vi skal synes om dette. Vi mangler fakta og vet ikke hva som har skjedd. I tillegg er det mange rykter. Skal vi forholde oss til dem? Jeg tror det blir greit for alle å få en konklusjon, og få det ut av verden, sier Tarjei Bø.

Føler med russerne

De norske skiskytterprofilene er spent på tirsdagens avgjørelse og føler med sine russiske konkurrenter som avventer svar på om sesongens høydepunkt går i vasken.

– Dette er en spesiell situasjon. Vi synes jo at alt dette er skikkelig rart, og jeg tror fort mange av de russiske utøverne heller ikke skjønner helt hva som skjer. Jeg håper selvfølgelig at dersom de ikke får gå, så finnes det sterke bevis for det, sier Johannes Thingnes Bø til NTB – og tilføyer:

– Jeg kan bare tenke meg hvis jeg ikke fikk gå, og samtidig visste med meg selv at jeg var ren, det hadde vært en grusom situasjon.

Nye diskvalifikasjoner

Han får støtte av Emil Hegle Svendsen, som mener Russland-saken i øyeblikket «kaster skygger» over det han selv og resten av skiskyttereliten gjør på idrettsbanen.

– Jeg føler absolutt med dem som er ærlige og ikke har noen skyld. De tror jeg det er noen av. Så er det nok noen som er skyldige også, sier trønderen.

– Det er jo det verste marerittet for en utøver å havne oppe i noe sånt, sier Ole Einar Bjørndalen, og er tydelig på at det blir godt å få en konklusjon på bordet i den betente Russland-saken.

– Vi gleder oss alle til å få det avklart, så får vi håpe at de som er rene får gå, og at de som ikke er rene må være hjemme, sier mannen med åtte OL-gull på samvittigheten

Tirsdag blir Russlands OL-skjebne beseglet.

– Vi ønsker å konkurrere mot de beste utøverne, at alle er rene og at bestemann vinner. Det koker ned til det, sier Tarjei Bø.

(©NTB)