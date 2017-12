Falla banket konkurrentene på sprinten i Lillehammer

Det var 27-åringens 14. seier i verdenscupen. Finske Krista Pärmäkoski fulgte nærmest, mens amerikanske Sadie Bjornsen som var raskest i prologen tok tredjeplassen.

– Jeg har trent mye på motbakke, og veldig mye i denne bakken, faktisk, sa hun til NRK.

– Jeg følte meg veldig bra, og var veldig revansjelysten etter forrige helg. Nå skal jeg nyte at jeg vant her i dag, for jeg har ikke akkurat vært bortskjemt med seirer i verdenscupen tidligere, sa Falla.

Hennes forrige seier i verdenscupen kom nesten ett år tilbake da hun vant sprinten i Davos.

Ingvild Flugstad Østberg, som også hadde kvalifisert seg til finalen, gikk inn til fjerdeplassen.

Heidi Weng og Thea Krokan Murud klarte ikke å ta seg til finalen fra det andre semifinaleheatet.

Marit Bjørgen forsvant allerede i kvartfinalen. Kathrine Harsem, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Lotta Udnes Weng, Mari Eide og Anna Svendsen måtte også si takk for seg i kvarten.

(©NTB)