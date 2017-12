Visestatsminister Mutko: – De vil gjøre oss til del av ondskapens akse

– Dette er et forsøk å skape et bilde av en ondskapens akse, men det bunner bare i at vi er en supermakt innen idretten, sa Mutko, som tidligere var idrettsminister i landet.

"Ondskapens akse" er et uttrykk skapt av USAs daværende president George W. Bush i 2002. Det omfattet land han anklaget for å støtte terrorisme, nemlig Iran, Irak og Nord-Korea.

Mutko kom med uttalelsen da han møtte pressen foran trekningen av fotball-VM i Moskva fredag. Snakk om dopingskandalen dominerte hans felles pressekonferanse med FIFA-president Gianni Infantino.

Sunn fornuft

IOC har diskvalifisert en rekke russiske utøvere fra Sotsji-lekene på hjemmebane i 2014 etter å ha funnet dem skyldige i brudd på antidopingreglementet på grunnlag av opplysninger i McLaren-rapporten om organisert, statsstøttet juks med dopingprøver. Tirsdag tar IOC-styret stilling til hvorvidt Russland skal utestenges fra OL i Pyeongchang.

– Vi setter vår lit til sunn fornuft, til IOC-charteret og til at uskyldighetsformodningen ikke er avskaffet, sa Mutko ifølge russiske medier.

Han hevdet at Russland følger spillereglene og fordømte eventuelle forsøk på kollektiv avstraffelse av russiske idrettsfolk.

Til siste kule

– Russlands myndigheter vil forsvare våre idrettsfolk til siste kule, sa han og langet også ut mot britiske medieoppslag om at også Russlands landslag i fotball har brutt antidopingreglementet.

– Det har aldri vært manipulasjon av dopingprøver, og det vil heller ikke skje. Om enkeltindivider gjør det, vil de stilles til ansvar, sa Mutko.

Mutko var russiske idrettsminister fra 2008 til 2016. Han er også leder for organisasjonskomiteen av fotball-VM i 2018.

