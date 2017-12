Mamma Løke kan herje med konkurrentene til hun runder 40

Lørdag går premieren mot Ungarn. Der møter Løke en rekke gamle lagvenninner fra den suksessrike tiden i Györ. Hun innehar legendestatus i den ungarske byen.

Løke har en gutt på ti år og minstemann som ble født 30. juni. Han er med til VM og har pappa som barnevakt.

Eldstesønnen kommer til Tyskland mot slutten av mesterskapet.

– Jeg synes det er supert å kombinere livet som toppidrettsutøver og mor. Når jeg er hjemme så har vi mye tid. Vi er mye hjemme og har fantastiske dager mellom treningene, sier Løke til NTB.

– Holder du på med dette til du er 40?

– Nå er jo ikke det så lenge til. Ja, så det tror jeg nok kanskje kan skje, sier Løke og bryter ut i latter.

Og man skal ikke se bort fra at hun er aktiv i 2022. Løke-familien har det med å være ekstrem.

Hun blir 35 år 12. desember.

Sikker

– Jeg var egentlig aldri i tvil om at jeg skulle rekke å finne formen til VM. Jeg merket at kroppen responderte veldig bra på treningen. Når jeg de siste par månedene fikk trene to ganger om dagen, så var det bra, sier Løke til NTB.

Løkes formutløsning de siste par ukene er godt nytt for landslagssjef Thorir Hergeirsson.

– Mange mener at det er ganske kjapt å være tilbake etter en fødsel i sommer, men jeg føler at jeg har vært tålmodig. Nå merker jeg at kroppen min tåler to økter om dagen og masse trøkker uten problemer.

– VM, er det noe spesielt for deg?

– Nei, det er akkurat som andre kamper. Jeg gleder meg like mye om det er EM, OL eller VM.

