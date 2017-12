Jansrud på pallen i Beaver Creek

Kriechmayr satte standarden fra startnummer tre, og ledelsen skulle vise seg å holde hele veien. På resultatlista havnet østerrikeren 23 hundredels sekund foran Jansrud, mens Hannes Reichelt, også han fra Østerrike, kjørte inn til tredjeplass.

– Helt greit. Det blir litt spor, og vinden kom og gikk, sa Jansrud til NRK etter super-G-rennet.

Vinstra-alpinisten sa det var blitt varmere enn hva de antok, og at det dermed virket som en fordel å starte tidligere enn nummer 15 som Jansrud hadde valgt.

– Vi gamblet på skyfrie forhold, sa han og la til at han tross alt er fornøyd.

– Det må jeg nesten være, selv om starten fra i fjor med tre strake ligger friskt i minne. Lista ligger der.

Beholdt ledelsen

Jansrud fikk sist helg en perfekt start på fartsalpinistenes sesong. Da vant han super-G-rennet i canadiske Lake Louise. I utforen ble han nummer fem.

Med fredagens pallplass leder Jansrud fortsatt verdenscupen sammenlagt.

Før Jansrud hadde både Aleksander Aamodt Kilde og Aksel Lund Svindal vært i aksjon. Kilde tapte mye tid etter en feil i en langsving i øverste del av løypa, mens Svindal tapte tideler jevnt og trutt nedover løypa.

Svindal tok igjen noe av det tapte i siste del, men kom i mål 60 hundredeler bak Kriechmayr. Det holdt til en delt sjetteplass, sammen med Matthias Mayer fra Østerrike.

Rusten

– Jeg kjenner jeg er litt rusten når det blir bratt og høy fart. Men alt i alt et helt ok løp. Men det er ikke noe bra løp, og da holder det ikke til topp tre, sa Svindal til NRK.

På veien ned fikk Svindal to slag i skiene. Det førte til at løpet ble litt rotete, for å bruke Svindals egne ord.

– Da klarte jeg ikke helt å holde linjen, sa Svindal.

Kilde kjørte ned til en åttendeplass, 67/100 bak den østerrikske vinneren, mens Adrian Smiseth Sejersted kjørte inn til 18.-plass fra startnummer 27. Sejersted kom i mål 1,53 sekunder bak Kriechmayr.

