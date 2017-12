De tyske VM-vertene knuste Kamerun

Det ble til slutt en knusende hjemmeseier i Leipzig, men til pause holdt afrikanerne overraskende bra følge foran 6000 frammøtte. Tyskland ledet bare 12-7 etter første omgang.

De tyske jentene kviknet til etter sidebytte. Da var det for alvor klasseforskjell ute på parketten. I annen omgang scoret vertene doblet så mange mål (16-8) som Kamerun.

VM-åpningen var ikke rosenrød for Tyskland. Etter to minutter gikk stjernen Kim Naidzinavicius i bakken med en kneskade. Ifølge TV 2s håndballkommentator Christian Paasche skal hun ha blitt fraktet til sykehus for nærmere undersøkelser.

Tysklands gruppe består også av Serbia, Kina, Nederland og Sør-Korea.

Norge starter sitt tittelforsvar mot Ungarn lørdag kveld.

(©NTB)