Carlsen åpnet med remis i London 

Carlsen var i føringen store deler av partiet mot Caruana i den engelske hovedstaden. Etter 54 trekk og fem og en halv times spill måtte han likevel ta til takke med poengdeling.

– Jeg er selvsagt litt skuffet siden jeg presset hele tiden. Jeg mente at jeg hadde en veldig behagelig stilling tidlig, men så brukte jeg all tid på å lete etter en forsert variant som jeg ikke gikk for, sa Carlsen til arrangøren, ifølge nettstedet Matt & Patt.

– Det er skuffende, men Caruana fortjener ros for at han forsvarte seg bra, la nordmannen til.

Carlsens motstander var naturlig nok ikke så skuffet.

– Tar man stillingen jeg hadde i betraktning, er remis et bra resultat for meg.

Lørdag er det hviledag for spillerne før de skal i aksjon igjen søndag. Da skal Carlsen møte russiske Sergej Karjakin, som han vant mot i VM-kampen i 2016.

(©NTB)