Thingnes Bø: – En stor dag for meg

Stryningen hadde vunnet både sprint, jaktstart og fellesstart i verdenscupen, men sto uten triumf på normaldistansen foran oppvisningsseieren i Östersund torsdag. Da seieren til slutt kom, kom den til gjengjeld til gagns.

I mål var 24-åringen mer enn to minutter foran nærmeste konkurrent.

– Dette er en stor dag for meg. Den første seieren på normaldistanse har jeg ventet lenge på, og nå føles det godt å ha vunnet alle distanser i verdenscupen, sa Thingnes Bø etter seieren.

– Hvor viktig var det å endelig lykkes fullt ut på en 20 kilometer også?

– Dette var viktig på den måten at jeg fikk vist at jeg klarer dette også. Det er ikke lett å ha skutt 15 treff på 15 skudd og så komme inn på standplass og vite hva det står om på siste stående, sa Thingnes Bø til NTB.

Mye på spill

Nettopp det siste var situasjonen torsdag. Stryningen hadde registrert at hovedkonkurrent Martin Fourcade skjøt på seg to tilleggsminutter på siste skyting, og visste han sannsynligvis ville vinne selv med én bom.

– Jeg har vært i samme situasjon et par ganger tidligere og ikke klart det, så det var godt å få det til i dag, sa Thingnes Bø.

Også for ett år siden sto seieren på normaldistansen i Östersund mellom Thingnes Bø og Fourcade. Da bommet nordmannen to ganger, mens Fourcade traff fem blinker og paraderte inn til seier.

Torsdag var rollene byttet om. Thingnes Bø skjøt for første gang i karrieren fire fulle hus på en 20 kilometer i verdenscupen. Det føltes mer enn godt.

– Jeg lå jo an til å gjøre det i fjor, men da bommet jeg på siste skyting. Det var kjekt at det snudde denne gangen, smilte han.

Sesongens hardeste

Vel i mål kunne seierherren utmattet konstatere at planen hans fungerte til punkt og prikke. Den innebar å gå jevnt fort hele veien og gjøre jobben perfekt på standplass.

– I dag klarte jeg å holde meg til planen, og det synes jeg det står respekt av, sa Thingnes Bø.

Seier i Östersund hadde han heller ikke på merittlista fra før. Annenplassen fra forrige sesongs normaldistanse var bestenotering.

Etter premieseremoni, pressekonferanse og intervjurunde satte han kursen for utøverhotellet ved 20-tiden torsdag kveld. Der startet jobben med å samle krefter til nye renn etter kraftanstrengelsen på første dag av verdenscupsesongen.

– Dette er nok det hardeste løpet vi går i vinter, for å si det sånn. Emil sa etter målgang at det var deilig å være ferdig med sesongens hardeste renn, sa Thingnes Bø med et smil.

