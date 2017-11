Nicholls-show da Storhamar senket Stavanger, Sparta snublet mot Frisk

Dermed er serieleder Storhamar hele 27 poeng foran Stavanger. Laget fra oljebyen har skuffet stort i grunnserien så langt denne sesongen. Tabelltoer Spartas tap på hjemmeis gjør at sarpingene nå har sju poeng opp til Storhamar.

Landslagsprofilen Patrick Thoresen dro nylig tilbake fra Storhamar til gamleklubben SKA St. Petersburg i KHL. Erstatter Nicholls viste seg fra en god side på isen i Stavanger. Han ble tungen på vektskålen med sine tre fulltreffere.

Kodie Curran sendte gjestene fra Hamar i føringen åtte og et halvt minutt ut i førsteperioden i Stavanger. Nyervervelsen Nicholls sørget for å doble ledelsen like før periodeslutt. Dermed kjempet hjemmelaget i motbakke i åpningen.

Reduserte

Spencer Humphries ga Stavanger nytt håp drøyt 16 minutter ut i midtperioden. En smart avslutning ga redusering og 1-2 for hjemmelaget.

Knappe sju minutter ut i 3. periode sto det 3-1 til gjestene. Nicholls var målscorer igjen, assistert av Hampus Gustafsson. Canadieren gjorde ingen feil alene mot Henrik Holm i Stavanger-buret.

Stavanger prøvde å mobilisere mot slutten, men maktet ikke å komme tilbake i oppgjøret. Helt på tampen satte Nicholls pucken i åpent bur og kunne juble for hattrick. Dermed var det Storhamar som kunne feire tre nye poeng i tetstriden.

Rivalene sviktet

I Sarpsborg ble Fredrik Lystad Jacobsen matchvinner for bortelaget Frisk Asker. Troy Neil Rutkowski sendte Sparta i føringen knappe 13 minutter ut i første periode, men gjestene ga ikke opp. Taylor Joseph Foster utlignet etter 45.32, mens Jacobsen altså sørget for tre poeng på tampen.

Samtidig sikret Vålerenga 4-1-seier borte mot Lillehammer. Tobias Lindström, Rasmus Ahlholm (2) og Thomas Olsen scoret for bortelaget, mens Brett Cameron nettet for tabelltreer Lillehammer. Dermed tapte også sistnevnte terreng til Storhamar. Gapet opp til Hamar-laget er på tolv poeng.

I Fredrikstad vant Stjernen 2-1 over Kongsvinger etter straffeslag. David Hallström avgjorde for hjemmelaget.

(©NTB)