Mot 60 millioner i underskudd for sykkel-VM

Et samlet styre fikk onsdag kveld presentert tallene og kravene gjennom advokat Jeppe Normann, skriver Bergens Tidende.

Styreleder Mona Hellesnes bekrefter at underskuddet er på mellom 55 og 60 millioner kroner.

Det har vært en krevende situasjon, sier Hellesnes.

Offentlige kreditorer har krav på 28 millioner kroner. Private kreditorer har krav på 35 millioner av totalsummen.

Utestående

Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) har fortsatt 13,5 millioner kroner utestående fra selskapet som sto bak sykkel-VM i Bergen i høst.

Totalt ligger det ubetalte regninger på 76,6 millioner kroner i VM-kontorene i Tollboden i Bergen, melder Bergens Tidende.

På konto står det Vipps-penger og litt til, totalt litt over sju millioner. I tillegg forventer Bergen 2017 at det inn litt abdre inntekter og momskompensasjon på totalt litt over 11 millioner.

Det gir en underdekning på i underkant av 60 millioner kroner. Dette er før underskuddsgarantier er utbetalt. Totalt har Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune stilt garantier på 10,4 millioner kroner.

Frafall

– Nå kommer vi til å be de offentlige kreditorene og Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) om å bli med på en dugnad. Det vil si at vi vil be dem om å frafalle sine krav, sier Hellesnes til Bergens Tidende.

Håpet til styret er at hvis de offentlige kreditorene kan frafalle kravene sine, vil det bli mer penger igjen å fordele på de private kreditorene i en frivillig akkord – en løsning som innebærer at alle får en del av kravene sine.

– Vi vil gå i en dialog med disse kreditorene om dette nå. Når vi vet hvordan det går, vil vi se hvor mye penger som er igjen å fordele på de private kreditorene, sier Hellesnes.

