Kong Harald til ski-NM på Gåsbu

NM på ski 2018 1. del avvikles på Gåsbu Langrennsenter i Hamar 11.–14. januar, med Vang Skiløperforening som arrangør.

– Vi er stolte og beæret over at Kongen finner tid til å overvære NM på ski også denne gangen. Vår idrettsinteresserte monark er en svært kjær gjest, som alltid legger for dagen stor kunnskap om idretten og deltakerne, sier Gudbrand Skraastad, leder i organisasjonskomiteen for NM på ski 2018 i en pressemelding.

Kongen har besøk NM på ski på Gåsbu også ved tidligere anledninger, senest i 2013.

I ski-NM skal det gås sprint i klassisk stil torsdag 11. januar, 10 og 15 km fri teknikk 12. januar, lørdag 13. januar er det skiahlon for kvinner og menn og NM 1. del avsluttes med og stafetter søndag 14. januar.

Ski-NM 2. del går i Alta hvor det er lagsprint kvinner og menn i fri teknikk torsdag 5. april, 5 og 10 km klassisk fredag 6. april og 30 og 50 km i fri teknikk lørdag 7. april.

