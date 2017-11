Hopp: Lundby best i trippelkvaliken

Lundby er en av Norges fremste medaljekandidater under vinterlekene i Pyeongchang. Hun var torsdag 2,6 poeng bedre enn den ofte så suverene Sara Takanashi. Med 93,5 meter var Bøverbru-jenta lengst av alle.

I fjor fikk Lundby en tung start på verdenscupsesongen med 22.- og 6.-plass i OL-bakken.

– En overraskende god start. Jeg er pessimist. Jeg ville ha litt lavere forventninger enn i fjor. Jeg prøvde å ha tankegangen om at lykkes jeg ikke her, kommer det flere renn senere i vinter, sier Lundby til NTB etter torsdagens kvalifiseringsseier.

Nå gleder hun seg til fredagens åpningsrenn i jentenes hopptrippel.

– Jeg gleder meg til å hoppe hopprenn igjen. Før har det vært en pest og plage. Det er veldig nervepirrende, spesielt det første rennet. Jeg er roligere og gleder meg, sier Lundby.

– Følte du at mye sto på spill foran den historiske hoppturneringen for kvinner?

– Jeg har ikke tenkt så mye på det. Jeg føler at jeg hopper for meg selv. Det er godt å få en god start og se at det er muligheter for å få en fin sesong, sier Kolbukameratene-hopperen.

– Jeg gleder meg veldig over å få med to andre norske jenter her. Aller helst skulle vi vært flere. Jeg føler spesielt med Anniken (Mork) som fikk en ball i hodet og må stå over med hjernerystelse, sier Lundby.

Gul og blå

Silje Opseth pådro seg også hjernerystelse rett før trippelen, men etter noen rolige dager på sofaen har Hønefoss-jenta kviknet til.

– Hodet er tilbake på normalen. Jeg var redd for at trippelen skulle ryke med hjernerystelse og et kne som ikke fungerte helt, sier Opseth.

Hun falt under trening i forrige uke, men var svært lettet etter en oppløftende 19.-plass i kvalifiseringen.

– Jeg var mest spent på hvordan jeg ville takle landingen. Jeg krysset skia foran meg og smelte hodet i bakken for en uke siden og ble både gul og blå. Jeg har fått mental hjelp fra Olympiatoppen. Det fungerte tydeligvis. Jeg fikk noen gode tips og innspill, sier Holeværingen-hopperen.

Hun var bare et stort smil etter svevet på 87 meter.

– Jeg så litt i kveld hva det kan føre til. Ligger jeg rundt 20.-plass i trippelen, er jeg fornøyd. OL ligger litt bakhodet. Kanskje ikke så mye her i Lillehammer, men vi får se på rankinglisten når disse tre rennene er unnagjort. Jeg har jo fulgt litt med, og det ser jo greit ut, sier Opseth.

Hun nærmer seg å bli med Lundby til Sør-Korea i februar.

– Folk var nervøse

Anna Odine Strøm fra Alta har hatt fin stigning i høst. 80 meter holdt til 33.-plass og plass i fredagens åpningsrenn med god margin.

– Det er fryktelig morsomt å kvalifisere seg. Akkurat nå tenker jeg ikke så mye på at det blir et historisk renn, men det er artig å kunne se tilbake å vite at man har vært en del av det. Jeg merket at det var mer press. Folk var nervøse og turte knapt å se på hverandre. Finaleomganger er en drøm for meg, sier Strøm foran helgens trippel.

Thea Kleven, som falt i den ene treningsomgangen, kom ikke med i fredagens renn etter 60,5 meter og 58.-plass.

