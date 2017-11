Trav: Redusert straff for Souloy

Domskomiteen fant i juni Souloy skyldig i forsettlig overtredelse av antidopingreglementet og utelukket ham i 15 år. Appellkomiteen kom på sin side fram til at utestengelsen skal være fem år mindre.

Størrelsen på boten opprettholdes.

– DNT er av den oppfatning at utelukkelsesperioden på 10 år er i mildeste laget i forhold til alvorligheten i regelbruddet, men også vi må forholde oss til avgjørelsen i DNTs høyeste domsorgan, sier generalsekretær i DNT, Svein Morten Buer, i en kommentar til kjennelsen.

– Det er gledelig at man har valgt å redusere straffen, men jeg er fortsatt bekymret over det faktum at man fortsatt mener dette er gjort med forsett, og at det ikke handler om uaktsomhet eller grov uaktsomhet, som vi mener, sier Souloy-advokat Staffan Uvabeck til Travronden.

Stjernehester

Stjernetraverne UN Mec d'Heripre, Timone Ek, Lionel og Your Highness, de to sistnevnte helt og delvis norskeide, testet positivt for det forbudte stoffet kobolt i forbindelse med Oslo Grand Prix på Bjerke travbane 12. juni i fjor.

UN Mec d'Heripre avla også positiv prøve under det prestisjetunge Elitloppet på Solvalla i Stockholm noen uker tidligere. Samtlige hester sto i trening hos Souloy.

Franskmannen og hans støttespillere har hevdet at travtreneren utelukkende fulgte anvisningene til den italienske veterinæren Francesco Allessandrini i sin behandling av de dopingtatte hestene. Hestene skal således ha fått i seg kobolt gjennom behandling foreskrevet av veterinæren.

– Fabrice Souloy har bare fulgt sin veterinærs råd, han har akkurat som for eksempel Therese Johaug stolt på medisinsk ekspertise. Derfor synes jeg det er bemerkelsesverdig hvordan Appellkomiteen ikke har valgt å kommentere eller ta Fransesco Allessandrinis vitnemål i betraktning. Hadde man gjort det, ville man endt på en annen bedømmelse, sier advokat Uvabeck til Travronden.

Endelig dom

– Appellkomiteen fester ingen lit til Souloys forklaring på de høye konsentrasjonene av kobolt i både blod og urin, og vi mener det er bevist at de må ha blitt tilført store doser koboltsalter direkte i blodbanen, sier leder i DNTs avdeling for hestevelferd, Anne V. Wangen.

– Slik behandling medfører betydelig fare og ubehag for hestene under og umiddelbart etter behandlingen. Til tross for at kobolt er et mikromineral som finnes i svært små konsentrasjoner i jord, planter og levende organismer, er det også et giftig tungmetall som gitt i store doser over tid gir alvorlige skader på indre organer hos mennesker og dyr, tilføyer hun.

Wangen gir i likhet med DNTs generalsekretær uttrykk for at Souloys straff oppfattes som for mild.

Onsdagens kjennelse i appellkomiteen er endelig.

Som følge av at Souloys hester ble dopingtatt både i Norge og Sverige, ble det opprettet saker mot franskmannen både på norsk og svensk side. I juni 2017 ble det gjennomført en felles høring i DNTs Domskomité og Svensk Travsports Ansvarsnämnd.

Mens franskmannen ble dømt til 15 års utestengelse i Norge, ble straffen på ett års utelukkelse og en million kroner i bot i Sverige. Souloy har anket også den svenske straffen.

