Ronaldo til Ullevaal på revansjejakt

9. juni neste år skal jubileet for et av tidenes norske idrettsøyeblikk markeres ved at spillere fra lagene som møttes i Marseille står ansikt til ansikt i hovedstaden.

Det er Aftenposten Event som står bak arrangementet og som har jobbet i fire år med å realisere revansjekampen. Målet har vært å få de sentrale spillerne fra 1998-oppgjøret på banen.

Den brasilianske stjernen Ronaldo, kåret til verdens beste spiller flere ganger, er klar for kampen. Han møter et norsk lag med Kjetil Rekdal i spissen.

Stjernetungt

Med på det brasilianske laget som kommer til Oslo er også mannen som scoret Brasils mål i den legendariske Marseille-kampen, måltyven Bebeto. Det samme er forsvarsstjernen Roberto Carlos.

Kommer gjør også brasilianerne Emerson, Gonçalves, Edmundo, Cesar Sampaio.

Kjetil Rekdal, Frode Grodås, Tore André Flo, Håvard Flo, Vidar Riseth, Roar Strand, Jan Ivar «Mini» Jakobsen, Stig Inge Bjørnebye, Henning Berg, Erik «Myggen» Mykland, Gunnar Halle, Egil Østenstad og Dan Eggen er alle bekreftet på Norges lag.

Egil Drillo Olsen skal lede norske laget, akkurat som han gjorde i Marseille 20 år tidligere.

– Jeg har aldri tapt for Brasil. Og jeg vil ikke gjøre det denne gangen heller. Dette gleder jeg meg til, sier Drillo i en uttalelse.

– Jeg er 100 prosent sikker på seier og er en av få i hele verden som alltid har vunnet mot Brasil. Det er en artig statistikk. Og den skal ikke ødelegges, sier Kjetil Rekdal, som satte inn det avgjørende straffesparket i Marseille.

Scheie-comeback

Den brasilianske spiss-stjernen Ronaldo er på sin side like sikker på seier i revansjeoppgjøret.

– Jeg kommer til Ullevaal i juni for å gjenopprette Brasils ære. Jeg skjønner ikke at dere fortsatt snakker om den kampen, det var bare flaks, sier han til Aftenposten.

Jobben med å få arrangementet på plass har ikke vært enkel.

– Det finnes ikke noe agentapparat for de spillerne som spilte den kampen. Det har handlet om å snakke med dem direkte. Det er et lite mirakel i seg selv at vi sitter her i dag. Vår store ambisjon er å skape en helt unik fest her på Ullevaal, sa Aftenpostens sjefredaktør Espen Egil Hansen på en pressekonferanse onsdag.

Omkampen spilles kun få dager før VM-sluttspillet i Russland sparkes i gang.

Kampen sendes på NRK, og i kommentatorbua gjør Arne Scheie comeback. Han får med seg Lars Tjærnås, som også satt ved hans side i 1998.

Norge slo Brasil 2–1 i Marseille for 20 år siden. Tore André Flo og Kjetil Rekdal scoret for Norge. Seieren sendte Norge til utslagsrundene i VM-sluttspillet i Frankrike. Der ble det tap for Italia.

