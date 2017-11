Leicesters gullduo tok luven av Tottenham

Etter tre strake Premier League-kamper uten seier slo Leicester til med en imponerende forestilling i flomlyset. Allerede etter 13 minutter kunne hjemmepublikummet juble i ekstase over en utsøkt scoring.

På en vakker chip fra Marc Albrighton skjøt Vardy inn 1-0 på volley med vristen. Ballen gikk over Spurs-keeper Hugo Lloris, som ble tatt på halvdistanse.

Vardy elsker å spille mot de antatt beste i Premier League. Ifølge statistikerne i Opta har engelskmannen siden starten av forrige sesong gjort hele elleve seriemål mot de såkalte topp-6-lagene. Det er fem scoringer mer enn nestemann på listen.

Minner

På overtid av første omgang kom nok en perle. Denne gangen curlet Mahrez inn 2-0 på lekkert vis fra 20 meter. Igjen var Lloris helt sjanseløs.

Nettopp Vardy og Mahrez var en fryktet duo da Leicester sjokkerte en hel fotballverden og vant Premier League i 2015/16-sesongen. Spillet tirsdag ga også minner om gullåret. Leicester la seg lavt, men så giftig ut på kontringer.

Tottenham jobbet hardt etter pause for å komme tilbake i kampen. I det 79. minutt lyktes til slutt ligaens toppscorer Harry Kane da han banket inn sitt 11. mål. Han ble i forkant spilt enkelt gjennom av innbytter Erik Lamela, som tirsdag spilte sine første minutter etter over ett år på sidelinjen.

Dalende form

På tampen burde Son Heung-min gjort 2-2, men fra tre meter bommet sørkoreaneren og sendte et volleyskudd over mål. Med seieren fikk Leicester revansj for det tunge 1-6-tapet for Tottenham i mai.

– Vi presterte dårlig i første omgang, og det var vanskelig å komme tilbake i kampen. Dette er skuffende. Vi må bli flinkere til å komme ordentlig i gang i kampene, sa Tottenham-manager Mauricio Pochettino.

Spurs innledet sesongen sterkt, men London-laget har falt litt av i det siste. Forrige sesongs ligatoer står med tre strake bortetap i Premier League. I helgen ble det også bare 1-1 hjemme mot West Bromwich.

Dermed ligger Tottenham nå på femteplass på tabellen med sine 24 poeng. Onsdag kan klubben bli forbigått av Liverpool og Burnley.

Leicester er nummer ni med 17 poeng.

Stoppet tapsrekken

Mellom West Bromwich og Newcastle endte det 2-2. Hal Robson-Kanu og Sam Field sørget for å ta WBA opp i to måls ledelse, men gjestene fra Nordøst-England ga ikke opp håpet.

Få minutter etter Fields 2-0-scoring stanget Ciaran Clark inn Newcastle-reduseringen. Det skjedde etter en drøy time. I det 83. minutt var Johnny Evans svært uheldig da han ble truffet av ballen og satte den i eget nett.

Med det ene poenget stoppet Newcastle tapsrekken på fire kamper. WBA er fortsatt uten seier på sine siste tolv siste PL-kamper. Klubbens to trepoengere kom i de to første serierundene.

Det endte 0-0 i den historisk merkverdige «hatkampen» mellom Brighton og Crystal Palace.

(©NTB)