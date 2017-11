Higuaín kjemper mot klokka før toppoppgjør

Den regjerende mesteren Juventus ligger fire poeng bak serieleder Napoli før de to lagene møtes på San Paolo fredag. Om Higuaín blir å finne på banen er ikke sikkert, ettersom spissen så sent som mandag ble operert for et brudd i en finger på den venstre hånden.

– Han har 50 prosents sjanse til å rekke kampen, sier Juventus-direktør Giuseppe Marotta til Sky Italia.

Higuain, som forlot nettopp Napoli til fordel for Juventus, har scoret 10 mål denne sesongen og er en viktig brikke i klubben.

– Kampen mot Napoli er viktig, men ikke avgjørende for sesongen. Men vi skal selvfølgelig gjøre vårt beste, sier Marotta.

Tittelkamp

Selv om Juventus har tapt de to av de tre siste mesterligafinalene (2015 og 2017), sier Marotta at klubben ikke fokuserer mer på spill i Europa enn tidligere.

– Sjarmen til mesterligaen er unik. Men la oss ikke glemme at vi spiller i Italia, og at vi ønsker å gjøre vårt ytterste i serien.

Ifølge midtbanemannen Miralem Pjanic er Higuain veldig motivert.

– Vi får se om han blir klar mot Napoli. Vi håper han blir det, men vi skal gjøre vårt beste selv om han ikke er med, sier Pjanic.

(©NTB)