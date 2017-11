Eliteserien: Svake TV-tall fra siste runde

For samtidig med nedrykksdrama og medaljejakt i norsk fotball, viste håndballjentene form før VM.

TV-tallene fra den 30. runden i Eliteserien er ikke lystig lesning for norsk fotball. Aalesund – Strømsgodset var hovedkamp. AaFK kjempet mot nedrykk, mens Godset jaget medalje. Likevel fant bare 63.000 seere i snitt (12+) veien til TVNorge.

Medaljeduellen mellom Molde og Sarpsborg på Max hadde 41.000 seere i snitt i 12+-segmentet. Og Sogndals viktige møte med Vålerenga, som ble sendt på Eurosport 1, ble sett av bare 5500 seere i snitt.

– Spesiell runde

– Snittet på de kampene som gikk på åpne kanaler, er lavere enn for resten av sesongen. Men det skal sies at siste serierunde er spesiell med åtte kamper samtidig og målshow i tillegg. Da skifter seerne mellom kanalene for å finne den mest dramatiske kampen, sier kommunikasjonsrådgiver Lars Hojem Kvam i Discovery til NTB.

Han forteller at seertallene for Aalesund-kampen tok seg opp mot slutten. I siste spilleminutt var det 127.000 som fikk med seg dramaet fra Sunnmøre.

For Sogndal-kampen må Discovery innrømme at seersnittet var lavt.

– Det kan tyde på at vi ikke lyktes godt nok med å fortelle seerne hvilken kanal vi sendte oppgjøret på. Vi har vist lite norsk fotball på Eurosport 1 tidligere i sesongen, sier Kvam.

Håndballjentene med knockoutseier

Håndballjentene derimot er en sikker TV-vinner foran VM. Hele 358.000 seere i snitt fulgte søndagens TV 2-sendte treningskamp mot Russland. Dermed var altså en treningskamp i håndball mer populær i TV-sofaen enn den dramatiske avslutningen på Eliteserien.

TV 2 flyttet «FotballXtra» fra Zebra til Sportskanalen mot slutten av sesongen. Likevel fikk parhestene Davy Wathne og Jesper Mathisen flere seere enn Eurosport Norges «Fotball Direkte». FX dro 27.000 seere til Sportskanalen, mens Eurosport Norge hadde 18.000 seere i snitt.

Heller ikke for programmet Fotballrunden var seertallene imponerende.

– Det er ikke til å legge skjul på at vi gjerne skulle hat sett at flere så på. Samtidig gikk programmet i konkurranse med en sterk norsk super-G-konkurranse, og det kan ha påvirket tallene noe, mener Kvam.

TV-krig

Medievanene har forandret seg drastisk de senere årene, men TV-tallene fra årets sesong står i sterk kontrast til storhetstiden for rundt ti år siden. Da hadde TV 2 938.000 seere i snitt på «seriefinalen» mellom Brann og Rosenborg. På det meste var det over millionen som var innom rivalmøtet i Bergen.

TV-krigen mellom TV 2 og den nye rettighetshaveren Discovery har dominert mediebildet gjennom hele sesongen. Totalt sett er Discovery fornøyd med debuten som eliteseriekanal.

– Vi er veldig fornøyde med første år som rettighetshaver. Vi gleder oss til 2018 og er i full gang med planleggingen, sier Lars Hojem Kvam.

