IOC: Skrapemerker på prøveflasker felte Legkov

For snart en måned siden ble Legkov utelukket på livstid av Den internasjonale olympiske komité (IOC). Han ble også diskvalifisert og fratatt alle resultater fra Sotsji-OL i 2014.

34-åringen vant individuelt gull og stafettsølv under lekene på hjemmebane.

IOCs avgjørelse ble tatt på bakgrunn av beviser framkommet gjennom etterforskningen av organisert russisk doping. Mandag kveld kom det fram flere detaljer rundt hvilke beviser man har mot Legkov, som ikke har avgitt noen positiv dopingprøve.

Hovedfunnet er at Legkovs prøveflasker fra Sotsji-lekene har skrapemerker på seg. Det mener IOC er et bevis på at de er blitt åpnet og tuklet med flere ganger.

– To av flaskene viser merker som indikerer at de blitt åpnet. Det bekrefter at utøveren har vært involvert i dopingbedrageriet, står det i dokumentasjonen IOC har lagt ut på sine nettsider.

Ber igjen FIS ta grep

IOC oppfordrer samtidig på nytt Den internasjonale olympiske komité (FIS) om å iverksette sanksjoner overfor Legkov. FIS har ikke nektet løpere utestengt av IOC å gå verdenscuprenn.

Diskvalifikasjonen av Legkov og en rekke andre russiske utøvere skjer uten at det foreligger positive dopingprøver. I stedet gjøres det på bakgrunn av beviser samlet inn i WADA-granskingen ledet av Richard McLaren.

McLaren har slått fast at det var statsstøttet doping under Sotsji-lekene, og at dopede utøveres urinprøver ble byttet ut med rene prøver.

IOC innledet på grunnlag av McLaren-rapporten dopingsak mot 28 russere i desember i fjor. Seks av dem ble suspendert og nektet deltakelse i VM i Lahti.

Kollektiv utestengelse?

I september fikk Legkov og lagkamerat Jevgenij Belov medhold i Idrettens voldgiftsrett (CAS), som opphevet suspensjonene deres med virkning fra 1. november. Samme dag kom IOC-avgjørelsen som setter dem utenfor.

IOC skal på et styremøte i neste uke avgjøre om Russland skal få delta i Pyeongchang-OL.

For øvrig vil en stående diskvalifikasjon av Legkov på femmila, der Russland vant tredobbelt, medføre at Martin Johnsrud Sundby får OL-bronse.

På stafetten betyr diskvalifikasjonen av Russland fra sølvplass at Norges kvartett Eldar Rønning, Chris Jespersen, Sundby og Petter Northug får bronse.

