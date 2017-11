Gamst Pedersen forlenget med Tromsø

Det bekrefter den tidligere Blackburn-spilleren på Instagram.

- Enig om ny kontrakt med Tromsø I.L., skriver 36-åringen på bildetjenesten og legger ved et bilde av ham selv i tillegg til selve overgangspapirene.

Av bildet kan det tyde på at Gamstens nye kontrakt strekker seg til 31. desember 2019.

Gamst Pedersen var med på å berge Tromsø-laget i årets Eliteserie. Laget fikk et voldsomt løft etter at finske Simo Valakari tok over som trener og berget plassen i nest siste serierunde. Søndag ble det 2-2 borte mot Brann.

