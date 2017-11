Dropper fri for å ta VM-gullet

Vanligvis får håndballtroppen et par dager fri hjemme før avreise til mesterskap. Den regelen er nå endret, både på grunn av at landslagssjef Thorir Hergeirsson ikke vil bryte rytmen, men også med tanke på Japan-VM i 2019.

Norge VM-åpner mot Ungarn lørdag 2. desember.

– Nå kommer første kamp på lørdag, og oftest har vi begynt søndag eller mandag. Det betyr at det blir lite tid imellom, og vi trenger tid til å jobbe med ting som vi ser i turneringen at vi trenger å jobbe med. Da blir det heseblesende å stikke hjem én dag, så vi fant ut at det er bedre å prøve dette. Vi skal også til et VM i Japan, og da blir det mye lengre perioder sammen, så vi må jo tåle det også, sier Hergeirsson til NTB.

Om de norske håndballjentene kommer så langt at de skal spille medaljekamp 17. desember, vil de ha vært samlet i nøyaktig fire uker i forbindelse med VM.

Norge avsluttet firenasjonersturneringen i Sotra med først å slå Ungarn 29-24 lørdag, før Russland ble slått på straffer søndag. Selve kampen endte 27-27.

Hergeirssons mannskap er storfavoritt til å ta VM-gullet og er i tillegg tittelforsvarer.

(©NTB)