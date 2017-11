Meyer advarer: – Fortsetter vi å hoppe i små bakker og uten fart, fader jentehoppingen bort

Men jentenes landslagssjef er bekymret for framtiden, og varsler fortsatt norsk kamp for å ivareta rettighetene og mulighetene til Maren Lundby, Silje Opseth og de andre norske hoppjentene.

– Jeg er stolt over å være en del av en nasjon som går foran. Vi har både en hoppkomité og en sportssjef i Clas Brede Bråthen som er backende og støttende. Han går foran og trøkker til på FIS-møter og er en stor bidragsyter til at vi går foran på damesiden, sier Meyer.

– Men gjør vi ikke det, og henger oss opp i det gamle og tenker at damehopp ikke er idrett og sånne ting, vil jo dette bare dø ut. Fortsetter vi å hoppe i små bakker og uten fart, for å være sikre på at jentene ikke skader seg, fader jentehoppingen bort, advarer treneren som har løftet Maren Lundby inn i verdenstoppen.

TV-tall i været

Noen få nasjoner har skilt seg ut i kampen for kvinnenes hopprettigheter.

– Jeg opplever at Japan, Tyskland og Norge er veldig på og vil at vi skal ha flere renn i storbakker. Da må nasjonene trene mer i storbakkene og det blir et bedre og mer attraktivt nivå, sier Meyer.

Bråthen selv gleder seg over at kvinnehopperne blir omfavnet av TV-seerne.

– Se på TV-tallene. Vi er en idrett som ikke har noen kommersiell industri i ryggen. Vi driver bare med underholdning, og det som er indikatoren på om vår idrett går bra, er TV-tallene. Etter at vi klarte å få verdenscup damer på det nivået det er blitt, gikk vi forbi alpint når det gjelder antall TV-seere i verden. Jentehoppingen er den som har bidratt mest til at vi har tatt steget forbi den historisk største grenen på TV (alpint), sier sportssjefen.

– Derfor er det viktig at vi tar ut mer potensial av kvinnehoppingen enn vi klart til nå. Det er høyt nivå og god underholdning allerede, men mange forbedringsmuligheter. Det er først når vi tar ut enda mer at vi får se effekten av hvor bra jentene vil være for hoppsporten. Nå kan alle konkludere med at kvinnenes inntog utelukkende har vært positiv, fortsetter Bråthen ivrig.

Ser til golf

Den tidligere hopperen forteller at det går mot stadig flere øvelser for hoppjentene i mesterskap, hvor de er blitt avspist med færre øvelser enn sine mannlige kolleger.

– Vi vil se flere øvelser i mesterskap og snart får man høydepunkter i verdenscupsesongen utover hopptrippelen i Lillehammer, slik gutta har med hoppuka og Raw Air. Kanskje kan det supplere når herrene har sine lavstatuskonkurranser, sier Bråthen.

– Se bare på golf, selv om vi skal være forsiktig med å sammenligne oss med en så kommersiell og stor idrett. British Open damer og menn går ikke den samme helgen. British Open for kvinnene kolliderer heller ikke med guttas mastersturneringer. Da har du høydepunkter på begge sider hele tiden, bemerker sportssjefen.

Kamelspising

Norge innfører i desember hopptrippelen for jentene. Det er første steg mot en Raw Air-variant eller hoppuke.

– Min rolle oppi dette er ikke avgjørende. Det er Bertil Pålsrud som har gjort en mye større jobb enn meg. Men tydeligheten Norge viser for damehopping er viktig.

– Vi må nok regne med å spise noen kameler for å få til enda mer. Så får vi heller sørge for at dem ikke blir så svære at vi ikke klarer å svelge dem, i alle fall ikke på tvers eller mothårs. Jeg tror alle vil at jentehoppingen skal vokse, men noen ganger vil man være uenig om veien for å få det til, sier Bråthen.

(©NTB)