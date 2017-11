Krogstad avgjorde for Lillestrøm

Lillestrøm avgjorde kampen i noen dramatiske minutter like før pause. Først utlignet Sandefjord 1-0 ledelsen, men Lillestrøm gikk rett i angrep og Fredrik Krogstad scoret seiersmålet.

Samme mann spikret seieren med nok et mål like før dommeren blåste av for full tid.

Dermed ble det 3-1 og Lillestrøm klatret med det forbi Sandefjord på tabellen og endte på en 12.-plass i Eliteserien 2017.

Sandefjord kom poenget bak og tok 13.-plassen.

Spilte om æren

Lagene hadde begge sikret kontrakten før den siste serierunden.

Dette var kampen for å unngå den 13. og siste sikre plassen i Eliteserien.

Lillestrøm kom best i gang da Erling Knudtzon satte fart på kanten og sendte i vei et godt innlegg i feltet til Alexander Melgalvis.

Melgalvis fyrte løs og ballen gikk via André Sødlund og inn i nettet til 1-0.

Like før pause skjedde det mye i Sandefjord.

Innlegget fra Sødlund fikk Pau Morer til slutt tak i og nærmest spaserte ballen i mål. Spanjolen utlignet med sitt femte seriemål for sesongen.

Overtidsscoring

Men gjestene fra Romerike slo tilbake i neste angrep. Nok en gang var det Knudtzon som fikk rom på kanten. Han satt opp Fredrik Krogstad som bredsidet ballen i mål til 2-1-ledelse like før hvilen.

I andre omgang hadde hjemmelaget lite å by på. Mål ble det ikke før på overtid, da Fredrik Krogstad avgjorde kampen endelig.

Simen Rafn driblet seg fram forbi Christer Reppesgård Hansen ved dødlinjen. Krogstad var helt alene foran mål og satte enkelt inn 3-1-målet.

Lillestrøm endte dermed det ene poenget bedre enn Sandefjord i Eliteserien 2017.

