Kalla knuste Bjørgen i Ruka-trippelen

Den norsk-svenske duellen ble avgjort etter åtte kilometer. Da økte Kalla tempoet, mens Bjørgen stivnet og måtte se at det ble blågul triumf i lett snødriv i Nord-Finland.

Til slutt skilte 9,7 sekunder ned fra Kalla til superveteran Bjørgen. Svensk langrenn er høyt oppe etter en strålende verdenscupåpning i Ruka.

– Hva skal jeg si? Charlotte var sterkere enn meg i dag, og da fikk man svi på sisterunden. Jeg prøvde å ta meg sammen, men hun var sterkere. Jeg prøvde å bite tennene sammen og bli med, men hun var hvassere. Jeg trodde jeg hadde kontroll på henne, men hun var piggere enn jeg trodde, sa Bjørgen til NRK.

Rognes-jenta slo Kalla lørdag, mens det søndag var duket for svensk revansj.

– Det gjør at man blir ekstra skjerpet. Jeg må gjøre jobben enda litt bedre framover, sa Bjørgen.

Vellykket rykk

Svenske Aftonbladet tok helt av: "Här knäcker Kalla Björgen i rysaren. Superinnsats av svenskan i jaktstarten". Konkurrenten Expressen konkluderte med at det "mektige rykket knuste rivalen".

– Dersom det var min dag og jeg følte meg pigg, ville jeg prøve et rykk. Jeg så bare framover, og jeg visste ikke om jeg fikk en luke til Marit, men da jeg kom på toppen fikk jeg beskjed om at hun var seks sekunder bak. Teknikken var ikke på sitt beste, men jeg fightet hele veien, sa Kalla fornøyd.

Lettet Haga

Ragnhild Haga gikk inn til tredjeplass i minitrippelen, mens Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg fulgte på plassene bak. Norge hadde fire av de fem beste plasseringene, men aller best var Sverige.

– Det var helt rått. Etter fredagen hvor det gikk litt dårlig, og egentlig uansett, hadde jeg ikke forventet pallplass i helgen. Jeg følte meg ikke trygg på at jeg skulle avgjøre i den gruppa, sa Haga.

– Jeg har følt meg i bra form i hele høst, men har blitt bedre og bedre de siste ukene. I dag var jeg litt usikker under oppvarmingen, for jeg følte meg sliten etter i går. Jeg måtte jobbe litt med hodet for å stole på at formen var så god, fortsatte Haga.

Weng imponert

Nå begynner Haga å se mot Pyeongchang-OL.

– Det har gått langt over forventet denne helga. Jeg er forberedt på at jeg fortsatt må vise meg fram mot OL, for at jeg skal få komme dit og gå, smilte Haga.

Heidi Weng gledet seg over det hun kalte et "lite gjennombrudd" for Haga.

– På sisterunden gikk hun som en kanon. Jeg vet at Ragnhild går gode siste runder. Det handlet om å henge på så godt man kunne. Det var veldig moro. Det er fint at vi kan bytte litt på, sa søndagens firer.