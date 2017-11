Damjan sørget for ny overraskelsesseier i hopp

Etter at japanske Junshiro Kobayashi vant verdenscuprennet forrige helg, sørget Damjan for en ny uventet seier da han knallet til med to gode hopp i Finland.

Sloveneren, som hadde startnummer ni, ledet etter førsteomgang etter et hopp på 140 meter. I finaleomgangen la han på to meter, og det var nok til å slå Forfang med 2,8 poeng.

Tyske Andreas Wellinger ble nummer tre, mens Daniel André Tande kom på fjerdeplass.

I første omgang så Damjan den ene hopperen etter den andre lande høyere opp i bakken enn ham selv. Robert Johansson var nærmest før finaleomgangen, men 27-åringen mislyktes i sitt finalehopp og landet på 135,5 meter og endte på sjuendeplass.

Forfangs kjempehopp på 142 meter kunne se ut til å holde til seier, men Damjan beholdt roen da han satte utfor som sistemann. Slovenerens siste individuelle verdenscupseier kom i Sapporo i januar 2014.

– Dette var veldig godt, og jeg synes jeg gjorde jobben bra. Dette har vært en veldig bra helg, sa Forfang til NRK vel vitende om at det norske laget vant lørdagens lagkonkurranse.

Halvor Granerud endte på 22.-plass.

Verken Stefan Kraft eller Kamil Stoch fikk det til å stemme i første omgang. De to stjernene landet på 126 meter og lå på henholdsvis 26.- og 27.-plass før finalen. Kraft klatret opp til 13.-plass etter et hopp på 145 meter, mens Stoch endte som nummer 20.

(©NTB)