Barcelona reddet poeng mot Valencia

Valencia sto med åtte strake seirer i serien før søndagens toppoppgjør, og så lenge ut til å fortsette rekken etter at Rodrigo ga hjemmelaget ledelsen etter 60 minutters spill på Mestalla.

Jordi Alba sørget imidlertid for poengdeling i det 82. minutt etter å ha blitt servert av Lionel Messi.

Messi burde vært kreditert for et mål i første omgang, men selv om ballen var over streken, avfeide dommeren protestene fra Barcelona-spillerne og lot spillet gå videre.

Uavgjortresultatet betyr at det fortsatt er status quo mellom serieleder Barcelona og tabelltoer Valencia. Messi og co. har fire poeng ned til søndagens motstander. Begge har til gode å tape denne sesongen.

Éver Banega sørget for at Sevilla fortsatt beholder femteplassen på tabellen etter 3-2-seieren mot sjetteplasserte Villarreal søndag. Villarreal kunne klatre forbi Sevilla med seier, men klarte ikke stå imot presset.

Real Sociedad ligger på plassen bak Villarreal etter å ha spilt 2-2 mot nedrykkstruede Las Palmas.

(©NTB)