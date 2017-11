Øystein Bråten viser gulltakter foran OL

Bråten noterte poengsummen 91,40 da han sikret seg sesongens første seier i OL-disiplinen.

Torpo-gutten seiler opp som et av Norges beste kort i vinterlekene i Pyeongchang.

– Veldig moro. Det var ganske krevende forhold og blåste en del, men jeg klarte å lande to run som det ikke var så mange feil i. Jeg sto ikke for de vanskeligste triksene, men jeg hentet god fart og kom igjennom uten for mye rusk, sa Bråten til NTB.

Canadiske Evan McEachran ble toer med 86,20, fulgt av amerikanske Colby Stevenson på tredjeplass med 81,80.

– Det er deilig å kjenne at ting sitter. Jeg klarer å lande to gode runs, selv om jeg var veldig nervøs. Det er alltid betryggende å få et godt resultat tidlig i sesongen. Du får litt vekt av skuldrene, sa Bråten.

– Man har lyst til å gjøre det bra, spesielt denne sesongen med OL-kvalifisering og alt mulig. Jeg hadde veldig lyst til å til mitt beste i dag, og det klarte jeg, fortsatte Torpo-utøveren.

Lover større triks

Ruskeværet i Stubai gjorde at Bråten ble usikker før start.

– Det satte en stopper for mange av triksene. Jeg har større og andre triks på lager, som jeg har lyst til å ta når sjansen byr seg i bedre vær og med større fart. Det skal dere virkelig få se. Det blir større triks i løpet av vinteren, sa 22-åringen etter å ha parkert konkurrentene.

Birk Ruud endte på 16.-plass, mens Felix Stridsberg Usterud ble nummer 20. Ferdinand Dahl og Christian Nummedal ble henholdsvis nummer 23 og 25.

– Vi skal feire med en middag med gjengen. Og så skal jeg slappe av litt. Det har vært en hektisk uke. Jeg har vært nervøs og tenkt mye på konkurransen. Nå kan jeg senke skuldrene litt, sa OL-håpet.

Trolig deltar ikke Bråten i konkurranse igjen før under Dew Tour midt i desember, men de endelige planene framover legges først om noen dager.

Killi-nedtur

I kvinneklassen ble Johanne Killi nummer fem. Dombås-jenta var klart best i kvalifiseringen lørdag, men nådde ikke opp i finalen søndag. Svenske Jennie-Lee Burmansson vant foran britiske Katie Summerhayes og Caroline Claire fra USA.

Killi fikk 72 poeng, mens Burmansson kom opp i 80.