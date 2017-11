Sveriges curlinggutter med historisk EM-gull

Det er første gang at et curlinglag på herresiden står med en så lang tittelrekke i EM. Sverige var store favoritter under mesterskapet i sveitsiske St. Gallen, og mannskapet til skip Niklas Edin skuffet ikke.

Det fikk blant annet Norge merke på svenskenes vei til finalen. Thomas Ulsruds lag tapte to ganger for nabolandet (i grunnserien og i semifinalen). Norge ble til slutt nummer fire i EM. Det holder til en norsk OL-billett for Team Ulsrud.

Sverige fikk en drømmestart på lørdagens finale. Det ble 2-0 allerede i første omgang. Skottene kjempet seg tilbake og lå bak med 5-6 etter en topoenger i åttende omgang, men i de to siste omgangene viste Edins lag rutine og dro i land nok et mesterskapsgull.

– Det er veldig fint å vinne, særlig når vi klarer det etter at jeg pådro med en kneskade underveis i turneringen, sa Edin til Radiosporten

Svenskene viser storform før OL i Sør-Korea, men Edins knetrøbbel bekymrer.

– Jeg trodde OL var kjørt da jeg fikk skaden. Det føles bedre i dag, men jeg er fortsatt litt urolig, sa Edin.

Nå venter et legebesøk for å få konstatert hva slags kneskade han sliter med.

Tidligere lørdag kjempet også Sveriges curlingjenter om EM-gull, men i finalen måtte de se seg slått 6-3 av Skottland.

