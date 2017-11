Ronaldo reddet Real, Atlético med 5-0-seier

Karim Benzema sendte Real Madrid i føringen etter ni minutter, men Malaga kom tilbake i kampen kun ni minutter etter. Diego Rolan brakte balanse i regnskapet.

Gjestene havnet under igjen i det 21. minutt da Casemiro fikk nettsus for Real, men Gonzalo Castro ga Malaga håp om poeng med sin scoring til 2-2 etter en knapp times spill på Santiago Bernabéu.

Cristiano Ronaldo skulle imidlertid avgjøre oppgjøret. Portugiseren fikk muligheten fra straffemerket etter 76 minutter. Han bommet, men plasserte returen i mål. Luka Modric ordnet straffesparket for Real Madrid.

Resultatet gjør at Ronaldo og co. legger press på serieleder Barcelona og tabelltoer Valencia. Real har 27 poeng etter 13 runder, men Zinedine Zidanes mannskap har fortsatt tre poeng opp til Valencia og sju til Barcelona.

De to sistnevnte har i tillegg en kamp til gode på Real. Valencia og Barcelona møtes til toppkamp på Mestalla søndag.

Tabellfirer Atlético Madrid holder følge med byrivalen Real. Diego Simeones mannskap har også 27 poeng, men er foran Ronaldo og co. på bedre målforskjell. Antoine Griezmann (2), Kévin Gameiro (2) og et selvmål ga Atlético tre viktige poeng i 5-0-seieren over Levante.

