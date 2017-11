Halfvarsson om Northug: – Han har gjort sitt

Det sier han til den svenske avisen Expressen.

Halfvarsson var svært imponert over det Klæbo viste på lørdagens 15 kilometer klassisk i finske Ruka. Klæbo knuste alle og slo Didrik Tønseth med 17,7 sekunder.

– Han er overlegent verdens beste langrennsløper akkurat nå. Det hadde vært rart å si noe annet, sa den svenske skistjernen etter å ha gått i mål til en 10.-plass, 34 sekunder bak Klæbo.

Ikke god nok

Petter Northug fikk som kjent ikke gå verdenscupåpningen i Ruka, men gikk i stedet norgescup på Gålå. Der røk han lørdag ut i kvartfinalen i den klassiske sprinten og ble til slutt nummer 20.

Northug er tilbake i verdenscupen på Lillehammer, men Halfvarsson frykter ikke mannen med 13 VM-gull og to OL-gull.

– Petter Northug var riktig god for mange år siden. Nå er det Klæbo som er best. Jeg tror Northug har gjort sitt på toppnivå, men man vet aldri med ham. Jeg har hatt feil før, men jeg tror ikke han er god nok lengre, mener Halfvarsson.

Feider

De to rivalene har hatt mange feider de siste årene, spesielt i mediene. I sommer sa Halfvarsson at han hadde bedre kapasitet enn både Martin Johnsrud Sundby og Northug.

Uttalelsen fikk mye oppmerksomhet, og Northug svarte tilbake at han forsto at svensken trengte å få ut frustrasjon etter å ha ødelagt for nasjonen sin i alle mesterskapsstafetter han har gått.

(©NTB)