Moen ferdig i Larvik etter sesongen

Det meddeler klubben i en pressemelding. Det var TV 2 som først omtalte saken.

- Larvik Håndballklubb har meddelt Tor Odvar Moen at hans nåværende ettårskontrakt ikke vil bli fornyet når den løper ut ved sesongslutt, heter det i pressemeldingen.

Larvik-laget har i en årrekke vært Norges suverent beste håndballag. Økonomiske problemer gjorde imidlertid at klubben måtte ha flere redningsaksjoner for å sikre videre drift og Moen har denne sesongen hatt et helt nytt lag enn han har hatt tidligere.

- Etter styrets mening står Larvik Håndballklubb nå ved et veiskille hvor nåde klubben og hovedtrener vil være best tjent ved å skille lag, skriver klubben i pressemeldingen.

Det får Moen til å reagere.

- Den setningen i pressemeldingen fra klubben om at både klubb og trener er best tjent med å skille lag, den synes jeg ikke noe om, sier treneren til TV 2 og legger til at det kun er han som vet hva som er best for seg selv.

- Jeg ønsker ikke at det blir tatt en vurdering på mine vegne, sier han og legger til at det var tungt å få dette som et vedtak i styret uten at det var noe dialog rundt temaet i forkant.

For øyeblikket ligger klubben på tredjeplass på tabellen.

