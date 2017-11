Løke etter comebacket: - Deilig

- Deilig, sa Løke til NTB om å være tilbake snaut halvannet år etter OL-bronsen.

- Jeg har bare gledet meg til dette. Jeg er ikke typen som blir så nervøs eller spent. Både jeg og Kari (Brattset, strekspiller hun også) fikk mange pasninger. Laget var flinke til å bruke oss.

Brattset scoret seks ganger.

Norge møter Ungarn lørdag og Russland søndag i firenasjonersturneringen. Der blir motstanden trolig langt hardere enn fra et svakt sørkoreansk lag.

Halve troppen til asiatene virket ikke modne for å markere seg i et VM-sluttspill. Norge spilte i perioder bra, men det er ting å jobbe med for landslagssjef Thorir Hergeirsson fram til VM-avreise i midten av neste uke.

