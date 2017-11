Hard kamp for å bli med Lundby og Opseth i hopptrippelen

Allerede første helgen i desember ser nyvinningen dagens lys i Lysgårdsbakkene i Lillehammer. Det skal kåres en sammenlagtvinner over tre renn i en minihoppuke.

– Maren og Silje er klare, mens fire-fem utøvere kjemper om de tre siste plassene. Vi kan åpne for noen plasser til, dersom nivået under norgescuprennet i Vikersund i helgen blir høyt nok. Jeg håper selvfølgelig at noen stikker ifra der, sier landslagssjef Christian Meyer til NTB foran Lillehammer-trippelen.

Lundby vant fire verdenscuprenn i fjor og er Norges store håp i vinter. Opseth fikk være med i VM og landslagsledelsen håper at holeværingenhopperen skal nærme seg Lundby allerede i OL-sesongen.

Norgescup avgjør

Nå er Meyer spent på hvilke utøvere som melder seg på bak de to fremste hoppjentene i sommer.

– Vi har flere spennende utøvere. Anna Odine Strøm ble nummer tre i NM og er ikke veldig langt bak Silje. Hun er en kandidat til å være med. Det samme er Anniken Mork og Thea Kleven, men vi tar høyde for at dersom andre hoppere er på samme nivå eller enda bedre i norgescupen, så får de også være med i Lillehammer-troppen, sier Meyer.

Han er imidlertid klar på én ting:

– Vi tar ut de utøverne som har noe i verdenscupen å gjøre. Vi tar ingen med for syns skyld. Målet er å ha med to jenter i finaleomgangene, men jeg tror vi har en sjanse til å få med tre jenter til 2. omgang. Det er kanskje ikke like realistisk, men da skal vi være fornøyd. Vi gleder oss veldig til en egen hoppturnering for kvinnene. Et stort steg for hoppsporten, mener Meyer.

Slik hoppes det i jentenes hopptrippel:

Fredag 1/12: Normal bakke (16.00)

Lørdag 2/12: Normal bakke (17.15)

Søndag 3/12: Stor bakke (10.45)

(©NTB)