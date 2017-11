Toppskytter gir seg på landslaget

Westerheim har satset hardt mot å nå verdenstoppen i en årrekke og representerte Norge under Rio-OL i fjor sommer. Da signaliserte hun at det var høyaktuelt å gå på fire nye år.

– Jeg har vært fast bestemt på å gi alt for å kjempe om medaljer i OL i Tokyo, men i høst kom lysten til å trappe ned. Jeg har satset alt i ni år og vet hva som kreves for å være best i verden. 100 prosent motivasjon må blant annet være på plass. Og jeg kjenner nå at jeg ikke er der, sier rifleskytteren.

Hun opplyser videre at hun ønsker å prioritere nytt samboerskap og en spennende jobb i tiden framover.

Sterk i New Delhi

– Jeg trapper derfor ned min toppsatsing, men håper å få lyst til å både trene og konkurrere litt på mosjonsnivå i årene framover. Skyting har alltid vært livet mitt som ungdom og voksen, så jeg slipper selvsagt ikke tak i miljøet helt, sier Westerheim.

Det er kun tre uker siden Westerheim ble tilbudt plass i skytterlandslagets elitegruppe, som første skytter i den nye organiseringen av toppidretten i Norges Skytterforbund.

Da var Krapfoss-skytteren akkurat tilbake fra World Cup-finalen i indiske New Delhi, der hun ble nummer fire på 10 meter luftrifle.

Westerheim kvalifiserte seg for finalen gjennom fremragende skyting i årets største World Cup-konkurranse i München i mai. Der ble hun første norske kvinne til å skyte over 420 poeng på øvelsen og ble nummer fire.

Vinnerskalle

Den norske toppskytteren er etter sesongen 2017 rangert som verdens tiende beste skytter på 10 meter luftrifle av det internasjonale forbundet ISSF.

– Vi vil savne Malin veldig på skytterlandslaget. Både mennesket og toppidrettsutøveren. Samtidig er jeg veldig glad for at Malin har tatt et godt valg for seg selv og sitt liv. Det er det viktigste, sier sportssjef Tor Idar Aune.

– Hun har vært vår beste kvinnelige skytter i flere år og tatt et stort ansvar som naturlig leder for de kvinnelige rifleskytterne våre. Hun har gått foran gjennom kvalitet og mengde i sin trening og levert resultater helt i verdenstoppen, senest sist sesong, sier Aune.

Han går nå i gang med jobben det er å skulle fylle hullet etter Westerheim.

– Malin har egentlig alt. Hun er en vinnerskalle med enorm kunnskap om hva som kreves på tross av ung alder. For meg var hun en soleklar kandidat for medalje i Tokyo, og jeg gledet meg veldig til å jobbe med Malin i årene framover. Det viktigste er likevel at vi har ærlige utøvere, som også er i stand til å stoppe seg selv i sin satsing, sier landslagstrener Espen Berg-Knutsen.

